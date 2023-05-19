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США объявили о новых экспортных ограничениях против РФ и Беларуси

Фото: Флаг США (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Соединенные Штаты Америки объявили о новых экспортных ограничениях против России и Беларуси. Теперь в эти страны будет запрещено ввоз телефонов, диктофонов и бытовой техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу постановление Бюро промышленности и безопасности США.

"Дополнительные 1224 промышленных изделия, добавленные в список, теперь будут нуждаться в лицензии на экспорт или реэкспорт и передачу в пределах России и Беларуси", - говорится в документе ведомства.

В список мероприятий экспортного контроля добавлены инструменты и электроприборы, фотобумага и другие бумажные изделия, краски, ткани, лодки и пассажирский транспорт, оборудование для пищевой промышленности.

Также США ввели запрет на ввоз в РФ ряда телефонов, диктофонов, микрофонов и бытовой техники. Министерство торговли США ввело санкции в отношении предприятий российской оборонной промышленности. Речь идет о НПП "Прима", НПО "Ижевские беспилотные системы", компании "Стрела", "Роствертол".

Под новые ограничения попали Брянский автомобильный завод, автозавод "Урал", Уральский завод гражданской авиации и Улан-Удэнский авиационный завод

В отношении этих предприятий введены дополнительные требования для соглашений по экспорту, реэкспорту и трансферу с участием внесенных в черный список предприятий.

Что такое экспортное ограничение

Это ограничение на вывоз (экспорт) товара в определенную страну правительством. Такие ограничения могут налагаться в случае необходимости ограничить распространение военных или двойных технологий.

Попытки России обойти санкции

В прошлом году россиянин в США начал помогать авиакомпании РФ и поставлял необходимые запчасти в обход санкций. Мужчину и его сообщника задержали правоохранительные органы США.

Недавно стало известно, что европейские компании поставляют товары российским фирмам, которые снабжают армию РФ микросхемами для ракет, бронежилетами и двигателями для боевых кораблей.

Ранее Белый дом сообщал, что на саммите "Большой семерки" в Японии США обещают продемонстрировать новые шаги по экономической изоляции РФ и ослаблению способности страны-агрессора вести войну против Украины.

До этого Великобритания ввела новые санкции против 86 россиян и компаний. В список вошли "Росбанк" и "Тинькофф Банк".

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