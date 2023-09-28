США официально передали Украине предложения по реформам, но у Зеленского есть свои идеи

Чиновник отметил, что американскому послу Бринк передали Концепт усиления устойчивости демократии в Украине.

"Этот документ разработан по инициативе президента Владимира Зеленского и согласован, в частности, с руководителями антикоррупционных структур в Украине", - объяснил глава украинского правительства.

Шмыгаль добавил, что для реализации этого Концепта Украина планирует вместе со всеми партнерами создать единый План реформ для усиления устойчивости демократии, который "объединит в себе все потребности положительных преобразований в различных сферах".

Со своей стороны госпожа посол официально передала для обсуждения предложения США по реформам в Украине.

"Мы верны нашему пути реформ, которые меняют нашу страну к лучшему и приближают вступление Украины в ЕС и НАТО", - подчеркнул Шмыгаль.

Премьер добавил, что обсудил с Бринк прямую бюджетную поддержку со стороны США, совместную работу в рамках Координационной платформы доноров, усиление защиты украинского неба и помощь для энергетического сектора нашего государства.

Премьер Украины Денис Шмыгаль встретился с послом США Бриджит Бринк (фото: t.me/Denys_Smyhal)

Список реформ для Украины от США

В начале этой неделе появились сообщения СМИ о том, что заместитель советника Белого дома по нацбезопасности по международной экономике Майк Пайл отправил Украине письмо с перечнем реформ, которые она должна провести для продолжения получения помощи.

Реформы касались функционирования антикоррупционных органов (САП, НАБУ, НАПК), Высшего совета правосудия, в целом судебной ветви власти, а также наблюдательных советов государственных предприятий.

Позже в посольстве США в Украине подтвердили, что действительно Вашингтон передал украинской стороне перечень приоритетных реформ для скорейшей интеграции в Европу.

При этом ранее премьер-министр Денис Шмыгаль отмечал, что Украина хочет обсудить с союзниками формирование единой карты реформ для получения финансовой помощи.