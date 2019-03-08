В США схвалили законопроект, що забороняє визнавати Крим російським

Законопроект передано до Палати представників Конгресу для ухвалення

Члены Комитета иностранных дел Палаты представителей Конгресса США единогласным решением одобрили законопроект, который запрещает правительству США признавать Крым территорией РФ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на документ комитета.

В тексте закона О непризнании аннексии Крыма предлагается запретить правительству США признавать аннексию Крыма Российской Федерацией.

"Политика Соединенных Штатов заключается в том, чтобы не признавать суверенитет Российской Федерации над Крымом, его воздушным пространством или территориальными водами", - говорится в документе.

Вместе с тем в документе прописано, что президент США имеет право сделать исключение, если будет решено, "что это необходимо для интересов национальной безопасности Соединенных Штатов".

В настоящее время законопроект направлен на рассмотрение в Палату представителей Конгресса США. После этого его должны одобрить обе палаты Конгресса и подписать президент США.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что США призывают РФ прекратить препятствование судоходства в Черном и Азовском морях. Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Гейл заявил, что США никогда не признают незаконную аннексию Крыма Россией.