США схвалили продаж Україні 16 патрульних катерів, - Кулеба

США схвалили продаж Україні до 16 патрульних катерів Mark VI та супутнього обладнання. Вони призначені для патрулювання прибережних територій.

Про це в Twitter повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

За його словами, це допоможе протистояти наявним та потенційним загрозам у Чорному та Азовському морях

"США схвалили продаж Україні до 16 патрульних катерів Mark VI та супутнього обладнання. Це підвищить здібності, допоможе протистояти наявним та потенційним загрозам у Чорному та Азовському морях", - зазначив Кулеба.

Він додав, що шість з них вже готують до переправлення в Україну в рамках допомоги. Решту Україна може придбати коштом оборонного бюджету.

"Mark VI - це сучасні, швидкі та маневрені кораблі, призначені для патрулювання прибережних морських територій. Шість катерів вже готуються для України в рамках безпекової допомоги США за відповідними програмами. Решту Україна зможе придбати в США коштом оборонного бюджету", - повідомив міністр.

Кулеба також зауважив, що ця угода допоможе Україні сучасні та сумісні з НАТО збройні сили.

"Цей важливий крок свідчить про зростаючу довіру між США та Україною. Ця підтримка, разом з реформою сектору безпеки та оборонної промисловості, допоможе Україні розвинути сучасні, сумісні з НАТО збройні сили, здатні ефективно протистояти російській агресії", - резюмував глава МЗС.

Нагадавши, наприкінці червня США передали Україні ракети до протитанкових ракетних комплексів Javelin за контрактом, який підписали в грудні 2019 року.

Також РБК-Україна писало, що Естонія відправила Україні кілька тисяч пістолетів для посилення обороноздатності.