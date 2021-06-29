США схвалили перезапуск ВККС і готові підтримати його реалізацію

Сполучені Штати Америки вітають закон про перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. А також готові підтримати його реалізацію.
Про це йдеться в повідомленні посольства США в Twitter.
"Сполучені Штати вітають прийняття законопроекту № 3711-д з міжпартійною підтримкою перезапуску Вищої кваліфікаційної комісії суддів і з нетерпінням чекають остаточного тексту (законопроекту, - ред.) відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії", - йдеться в повідомленні.
Водночас у посольстві очікують пріоритетного прийняття законопроекту №5068 про реформування Вищої ради юстиції.
"Сполучені Штати готові підтримати наших українських партнерів у реалізації законопроекту № 3711-д і реалізувати цю історичну можливість оновити судову систему України від імені українського народу", - додали в посольстві.