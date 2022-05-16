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У США одна людина вбита і четверо поранені в результаті стрілянини в церкві

Стрілянина в США (Фото: latimes.com)
Автор: Константин Широкун

У невеликому американському місті Лагуна Вудс, штат Каліфорнія, сталася стрілянина в Женевській пресвітеріанській церкві. Одна людина вбита, п'ятеро отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Тһе Independent.

Також повідомляється, що четверо постраждалих отримали важкі поранення, один - легкі травми. Вбитий і постраждалі були повнолітніми. Підозрюваний у скоєнні злочину затриманий, про його мотиви не повідомляється.

Нагадаємо, що днем раніше у США чоловік відкрив стрілянину в супермаркеті, 10 людей загинули і 3 поранені. Офіційні особи заявили, що вбивця транслював стрілянину в соціальній мережі.

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