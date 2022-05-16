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В США один убит и четверо ранены в результате стрельбы в церкви

Стрельба в США (Фото: latimes.com)
Автор: Константин Широкун

В небольшом американском городе Лагуна Вудс, штат Калифорния, произошла стрельба в Женевской пресвитерианской церкви. Один человек убит, пятеро получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Тhe Independent.

Также сообщается, что четверо пострадавших получили тяжелые ранения, один - легкие травмы. Убитый и пострадавшие были совершеннолетними. Подозреваемый в совершении преступления задержан, о его мотивах не сообщается.

Напомним, что днем раньше в США мужчина открыл стрельбу в супермаркете, 10 человек погибли и 3 ранены. Официальные лица заявили, что убийца транслировал стрельбу в социальной сети.

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