У США зобов'язали операторів посилити захист трубопроводів від кібератак

Перша була видана після того, як злом комп'ютерних систем трубопровідної компанії Colonial Pipeline на кілька днів паралізував поставки палива на південному сході США.

У відомстві заявили, що це рішення пов'язане із загрозою для кібербезпеки трубопровідних систем.

"Життя і благополуччя американського народу залежать від нашої колективної здатності захистити критично важливу інфраструктуру нашої країни від загроз, що розвиваються", - заявив міністр внутрішньої безпеки Алехандро Майоркас.

Директива вимагає, щоб перераховані відомством трубопроводи вжили певних заходів для захисту від атак з використанням програм-вимагачів та інших загроз у сфері інформаційних технологій, впровадили план дій у надзвичайних обставинах, а також провели перевірку своїх систем кібербезпеки.