У США зобов'язали операторів посилити захист трубопроводів від кібератак

Міністерство внутрішньої безпеки США зобов'язало операторів ключових трубопроводів, по яких транспортуються небезпечні рідини та природний газ, забезпечити необхідні заходи захисту від кібератак. Це вже друга директива управління транспортної безпеки з травня цього року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".
Перша була видана після того, як злом комп'ютерних систем трубопровідної компанії Colonial Pipeline на кілька днів паралізував поставки палива на південному сході США.
У відомстві заявили, що це рішення пов'язане із загрозою для кібербезпеки трубопровідних систем.
"Життя і благополуччя американського народу залежать від нашої колективної здатності захистити критично важливу інфраструктуру нашої країни від загроз, що розвиваються", - заявив міністр внутрішньої безпеки Алехандро Майоркас.
Директива вимагає, щоб перераховані відомством трубопроводи вжили певних заходів для захисту від атак з використанням програм-вимагачів та інших загроз у сфері інформаційних технологій, впровадили план дій у надзвичайних обставинах, а також провели перевірку своїх систем кібербезпеки.
Нагадаємо, 8 травня, компанія Colonial Pipeline заявила, що потрапила під хакерську атаку, тому змушена відключити частину своїх систем. Причетною до кібератаки вважають групу хакерів під назвою "DarkSide".
Агентство Bloomberg з посиланням на власні джерела писало, що для відновлення роботи Colonial Pipeline заплатила хакерам 5 млн доларів у криптовалюті. Однак пізніше американські ЗМІ розповіли, що розмір викупу хакерам нібито становив 90 млн доларів.
Як повідомляло РБК-Україна, Colonial Pipeline заплатила хакерам викуп, щоб відновити роботу паливного трубопроводу. За словами гендиректора Джозефа Блаунта, сума викупу склала 4,4 млн доларів.