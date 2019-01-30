У США оголошено надзвичайний стан через сильний сніговий шторм

В результаті шторму загинули щонайменше три людини

В США из-за сильного снежного шторма объявили чрезвычайное положение. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на The Weather Channel .

Сообщается, что в результате шторма погибли по меньшей мере три человека, в ряде штатов отменили авиаперелеты в 25 аэропортах и объявили чрезвычайное положение. Также в этих штатах закрыли все государственные учреждения.

В результате ДТП на обледеневших участках дороги погибли два человека, еще один умер под колесами снегоочистительной машины. Вследствие других дорожных происшествий получили ранения семь человек.

Напомним, 14 января в Соединенных Штатах Америки из-за снежного шторма в авариях погибли по меньшей мере 7 человек. Как отмечается, в результате дорожно-транспортных происшествий четыре человека погибли в штате Миссури и трое в Канзасе. Так, в десяти штатах и ​​Вашингтоне, округ Колумбия, были объявлены предупреждения о снежных заносах.

РБК-Украина сообщало, что 28 декабря на США обрушился снежный шторм. Метеорологи обнародовали предупреждение об опасности бури и метелей для штатов Канзас, Небраска, Северная Дакота, Южная Дакота и Миннесота.