США оголосили про введення санкцій проти Путіна і Лаврова

Білий дім оголосив про введення санкцій проти президента РФ Володимира Путіна і міністра закордонних справ Сергія Лаврова за війну проти України. Обмеження включатимуть заборону на поїздки в США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прессекретаря Білого дому Джен Псакі.
"США приєднаються до європейських союзників і введуть санкції проти президента Путіна, міністра закордонних справ Лаврова і членів російської команди з безпеки", - сказала Псакі.
Вона додала, що санкції проти російського лідера і його оточення не дозволить їм приїхати в США.
Нагадаємо, раніше про введення санкцій проти Путіна і Лаврова оголосила Великобританія.
Зазначимо, напередодні ЄС ввів санкції проти Путіна і Лаврова. Там також заявили про підготовку третього пакета санкцій проти Росії.