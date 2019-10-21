ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

США скорочують військову присутність в Афганістані

Новини » В світі    21.10.2019 - 18:08
США скорочують військову присутність в Афганістані
Фото: Пентагон (uk.wikipedia.org)

Військова присутність Америки в Афганістані скоротилося до 12 тис. осіб

США почали скорочувати присутність в Афганістані, незважаючи на відсутність мирної угоди з талібами. Про це повідомляє РБК-Украина з посиланням на The New York Times.

За словами командувача військами США і НАТО в Афганістані генерал-лейтенанта Остіна Скотта Міллера, чисельність американських військовослужбовців за останній рік скоротилася на 2 тисячі і тепер становить близько 12 тисяч чоловік. Повідомляється, що присутність американських військових хочуть скоротити до 8,6 тисяч осіб.

При цьому, за словами міністра оборони США Марка Еспера, в Афганістані не буде повного виведення військ, як це сталося в Сирії.

"Все це повинно обнадіяти наших афганських союзників та інших щодо того, що їм не слід неправильно інтерпретувати наші дії за останні тижні в Сирії, які контрастують з Афганістану", - повідомив Еспер.

Раніше повідомлялося, що глава Пентагону Марк Еспер знаходиться в столиці Афганістану Кабулі, щоб спробувати відновити переговори з представниками радикального руху "Талібан".

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що на початку вересня президент США Дональд Трамп оголосив про припинення мирних переговорів з талібами. Трамп назвав причиною припинення переговорів криваві атаки "Талібану", які тривають в Афганістані.

Армія США перебралася з Сирії до Іраку США проводитимуть військові операції проти ІД в Сирії
Новини України Сполучені Штати АмерикиАфганистанвойска
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся