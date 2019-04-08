США оголосили підрозділ армії Ірану терористичною організацією

США внесли іранський Корпус вартових ісламської революції в список іноземних терористичних організацій. Про це заявив президент Дональд Трамп, передає AFP.

Це перший випадок, коли Вашингтон офіційно назвав військову організацію іншої країни терористичною групою.

Нагадаємо, раніше американські чиновники повідомили, що США мають намір визнати елітний підрозділ іранської армії Корпус вартових революції терористичною організацією.

Таке рішення може призвести до того, що американські військові і розвідувальні органи будуть поводитися аналогічним чином з боку недружніх урядів інших держав.

У свою чергу один з іранських законодавців повідомив, що у відповідь Іран може включити в свій список терористів американських військових.

Раніше РБК-Україна писало, що США ввели нові санкції проти Ірану. В країні продовжують використовувати міжнародну фінансову систему, щоб уникнути санкцій, у той час як режим фінансує тероризм та інші дестабілізуючі дії в регіоні".