У США оголосили про відставку помічника держсекретаря, який курирував відносини з РФ

На цій посаді він, зокрема, відповідав за відносини з Росією та Україною

Представник Держдепу США Роберт Палладіно оголосив про відставку помічника держсекретаря США у справах Європи і Євразії Уесса Мітчелла. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter Палладіно.

"Помічник держсекретаря Мітчелл йде з поста глави Управління з європейських та євразійських справах з 15 лютого 2019. Перший заступник помічника держсекретаря Елізабет Міллард буде виконувати обов'язки помічника держсекретаря", - написав він.

Повідомляється, що Мітчелл обіймав посаду голови Управління з європейських та євразійських справах держдепу США з вересня 2017 року. На цій посаді він, зокрема, відповідав за відносини з Росією та Україною.

Нагадаємо, що США підтримують рішення Європейського союзу включити росіян в санкційний список по "справі Скрипалів".

Також відзначимо, що США вимагали від Російської Федерації негайного звільнення українських моряків. Посольство Сполучених Штатів Америки в Україні закликало Російську Федерацію поважати суверенітет і територіальну цілісність України.