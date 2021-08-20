США оголосили нові санкції проти Росії за отруєння Навального

США в річницю отруєння російського опозиціонера Олексія Навального ввели нові торгові санкції проти Росії. Обмеження поширюються на деякі види російської зброї та експорт ядерних технологій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держдепартамент США .

"США введуть другий пакет санкцій щодо РФ за використання нервово-паралітичної речовини "Новачок" в отруєнні в серпні 2020 року Олексія Навального", - наголошується в повідомленні.

Під нові санкції потрапляє імпорт деяких видів російської вогнепальної зброї та боєприпасів, а також експорт ядерної та ракетної продукції і технологій.

Обмеження вводяться у зв'язку із застосуванням Росією хімічної зброї. Вони почнуть діяти після 7 вересня, коли документ буде офіційно опублікований на сайті уряду. Дія санкцій розрахована на 12 місяців.