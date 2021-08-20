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США объявили новые санкции против России за отравление Навального

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Вашингтон, Пятница 20 августа 2021 20:29
США объявили новые санкции против России за отравление Навального Фото: Алексей Навальный (facebook com navalny)
Автор: Дмитрий Кузнецов

США в годовщину отравления российского оппозиционера Алексея Навального ввели новые торговые санкции против России. Ограничения распространяются на некоторые виды российского оружия и экспорт ядерных технологий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госдепартамент США.

"США введут второй пакет санкций в отношении РФ за использование нервно-паралитического вещества "Новичок" в отравлении в августе 2020 года Алексея Навального", - отмечается в сообщении.

Под новые санкции попадает импорт некоторых видов российского огнестрельного оружия и боеприпасов, а также экспорт ядерной и ракетной продукции и технологий.

Ограничения вводятся в связи с применением Россией химического оружия. Они начнут действовать после 7 сентября, когда документ будет официально опубликован на сайте правительства. Действие санкций рассчитано на 12 месяцев.

Напомним, Навальный был задержан в России после возвращения из Германии, где проходил лечение после отравления, в середине января за якобы нарушение условий испытательного срока по делу "Ив Роше". В итоге ему изменили условный срок на реальный. Ожидается, что он может выйти на свободу в 2023 году.

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Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Навальный
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