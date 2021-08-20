США объявили новые санкции против России за отравление Навального

США в годовщину отравления российского оппозиционера Алексея Навального ввели новые торговые санкции против России. Ограничения распространяются на некоторые виды российского оружия и экспорт ядерных технологий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госдепартамент США .

"США введут второй пакет санкций в отношении РФ за использование нервно-паралитического вещества "Новичок" в отравлении в августе 2020 года Алексея Навального", - отмечается в сообщении.

Под новые санкции попадает импорт некоторых видов российского огнестрельного оружия и боеприпасов, а также экспорт ядерной и ракетной продукции и технологий.

Ограничения вводятся в связи с применением Россией химического оружия. Они начнут действовать после 7 сентября, когда документ будет официально опубликован на сайте правительства. Действие санкций рассчитано на 12 месяцев.