США объявили новые санкции против России за отравление Навального
США в годовщину отравления российского оппозиционера Алексея Навального ввели новые торговые санкции против России. Ограничения распространяются на некоторые виды российского оружия и экспорт ядерных технологий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госдепартамент США.
"США введут второй пакет санкций в отношении РФ за использование нервно-паралитического вещества "Новичок" в отравлении в августе 2020 года Алексея Навального", - отмечается в сообщении.
Под новые санкции попадает импорт некоторых видов российского огнестрельного оружия и боеприпасов, а также экспорт ядерной и ракетной продукции и технологий.
Ограничения вводятся в связи с применением Россией химического оружия. Они начнут действовать после 7 сентября, когда документ будет официально опубликован на сайте правительства. Действие санкций рассчитано на 12 месяцев.
Напомним, Навальный был задержан в России после возвращения из Германии, где проходил лечение после отравления, в середине января за якобы нарушение условий испытательного срока по делу "Ив Роше". В итоге ему изменили условный срок на реальный. Ожидается, что он может выйти на свободу в 2023 году.