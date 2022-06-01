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США оголосили про нову військову допомогу Україні: що передадуть

Ілюстративне фото (facebook.com/MinistryofDefence UA)
Автор: Дмитро Левицький

Сполучені Штати Америки оголосили про новий пакет військової допомоги Україні. Адміністрація президента Джо Байдена відправить в Україну зброю на 700 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ держсекретаря США Ентоні Блінкена.

Новий пакет допомоги був схвалений президентом Байденом сьогодні вранці.

У новий пакет військової допомоги увійшли, зокрема, ракетні системи великої дальності, а також, за даними американських ЗМІ, інша великокаліберна зброя.

Блінкен не назвав точного розміру пакета допомоги, але напередодні кореспондент "Голосу Америки" повідомляв, що сума нової зброї, яку отримає Україна оцінюється в 700 млн доларів.

Нагадаємо, до цього американське видання The Washington Post писало, що Байден погодився відправити Україні ракетні системи, здатні бити на понад 60 кілометрів, оскільки США мають занепокоєння тим, що ЗСУ можуть вдарити по території Росії.

Пізніше посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що Вашингтон даватиме Україні зброю лише для захисту від Росії в межах українських кордонів.

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