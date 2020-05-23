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США звинувачують Китай у блокуванні авіапольотів американських компаній

Новини » В світі     23.05.2020 - 08:59
США звинувачують Китай у блокуванні авіапольотів американських компаній
Фото: прапори США та Китаю на тлі Білого дому (з відкритих джерел)

У США назвали ситуацію "критичною"

Уряд США звинуватив китайський уряд, що він не дозволяє американським авіакомпаніям відновити обслуговування у Китаї. Тепер влада наказала чотирьом китайським авіаперевізникам надати розклад рейсів.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Міністерство транспорту США намагається переконати Китай дозволити відновити в країні пасажирські рейси після того, як американські авіалінії припинили всі польоти в Китай 12 березня.

Китай не дає свого дозволу на відновлення авіаперевезень. У США назвали ситуацію "критичною" і звинуватили владу Китаю в тому, що вона не дає справедливо конкурувати поряд з китайськими авіаперевізниками. При цьому китайські компанії можуть літати в США, але теж з обмеженнями кількості польотів.

Через це Міністерство транспорту наказало чотирьом китайським авіаперевізникам надати розклад рейсів уряду США.

У наказі йдеться, що Air China, China Eastern Airlines Corp, China Southern Airlines Co, Hainan Airlines Holding Co та їх дочірні компанії повинні подати розклад та інші деталі рейсів до 27 травня.

Департамент попередив, що китайські рейси можуть бути знайдені "всупереч чинному законодавству і несприятливо вплинути на громадські інтереси".

Своєю чергою, Адміністрація президента США Дональда Трампа заявила, що переговори з Китаєм про це поки що не призвели до досягнення угоди.

Нагадаємо, раніше США ввели санкції проти 33 китайських організацій. Санкції введені через "репресії" та розробки "зброї масового ураження".

До цього США ввели санкції проти китайської технологічної компанії Huawei і звинуватили її в роботі на Комуністичну партію Китаю.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новини України Сполучені Штати АмерикиКитайавиа
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