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США звинуватили Китай у неконтрольованому падінні ракети-носія

Фото: Китай запустив у космос другий модуль космічної станції (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Уламки китайської ракети-носія "Чанчжен-5В" впали в Індійський океан в унаслідок її неконтрольованого повернення з космосу в атмосферу Землі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Космічного командування ЗС США.

Ракета минулого тижня відправила експериментальний модуль "Веньтянь" до орбітальної станції КНР "Тяньгун".

Глава Національного управління США з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) Білл Нельсон звинуватив Пекін у безвідповідальності у зв'язку з тим, що Китай не поділився інформацією про траєкторію падіння ракети на Землю.

"Всі космічні держави мають слідувати встановленим кращим практикам і виконувати своє зобов'язання щодо обміну подібною інформацією заздалегідь, щоб забезпечити надійне прогнозування потенційних ризиків падіння космічного сміття, особливо коли це стосується важких ракет-носіїв, таких як "Чанчжен-5В", - написав він у Twitter.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно SpaceX запустила в космос чергову партію супутників Starlink.

Тим часом Китай може почати космічну місію до найгарячішої планети Сонячної системи у 2026 році.

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