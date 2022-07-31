США звинуватили Китай у неконтрольованому падінні ракети-носія

Ракета минулого тижня відправила експериментальний модуль "Веньтянь" до орбітальної станції КНР "Тяньгун".

Глава Національного управління США з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) Білл Нельсон звинуватив Пекін у безвідповідальності у зв'язку з тим, що Китай не поділився інформацією про траєкторію падіння ракети на Землю.

"Всі космічні держави мають слідувати встановленим кращим практикам і виконувати своє зобов'язання щодо обміну подібною інформацією заздалегідь, щоб забезпечити надійне прогнозування потенційних ризиків падіння космічного сміття, особливо коли це стосується важких ракет-носіїв, таких як "Чанчжен-5В", - написав він у Twitter.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно SpaceX запустила в космос чергову партію супутників Starlink.

Тим часом Китай може почати космічну місію до найгарячішої планети Сонячної системи у 2026 році.