ua ru
Чт, 11 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У США звинуватили іранця у змові з метою вбивства двох екс-чиновників Трампа

Новость на русском →
Вашингтон, Четвер 11 серпня 2022 02:26
У США звинуватили іранця у змові з метою вбивства двох екс-чиновників Трампа Фото: Дональд Трамп і Джон Болтон (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

У середу США пред'явили звинувачення члену іранського Корпусу вартових революції (КВІР) у змові з метою вбивства Джона Болтона, радника з національної безпеки колишнього президента Дональда Трампа.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Axios.

Міністерство юстиції США стверджує, що 45-річний Шахрам Пурсафі, також відомий як Мехді Резаї з Тегерана, імовірно, хотів убити Болтона в помсту за смерть Касема Сулеймані.

Командира іранського Корпусу вартових ісламської революції ліквідували унаслідок удару американського безпілотника в січні 2020 року.

Другою метою Пурсафі був колишній глава Державного департаменту США Майк Помпео.

За інформацією видання, іранець є одним з членів Корпусу вартових ісламської революції. Його засудили заочно за спробу організації вбивства Болтона, яке він намагався вчинити з жовтня 2021 року.

За Болтона Пурсафі пропонував 250 тисяч доларів, пізніше сума була збільшена до 300 тисяч доларів. При цьому за вбивство колишнього глави Держдепу Помпео була призначена нагорода в 1 млн доларів.

Офіційний Тегеран відкинув усі звинувачення.

Нагадаємо, в США пригрозили Ірану, щоб не допустити створення Тегераном ядерної зброї.

Раніше РБК-Україна писало, що Іран готовий повернутися до ядерної угоди 2015 року, тільки якщо США знімуть всі санкції. При адміністрації Дональда Трампа, сторони вийшли з ядерної угоди, і Іран почав виробництво збройового урану.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дональд Трамп
NEWS
Зеленський розповів, від чого залежать терміни закінчення війни в Україні
Зеленський розповів, від чого залежать терміни закінчення війни в Україні
DAILY
Генерал Дмитро Марченко: Ми відвоюємо Крим, так само як Херсон, Луганськ і Донецьк
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Генерал Дмитро Марченко: Ми відвоюємо Крим, так само як Херсон, Луганськ і Донецьк