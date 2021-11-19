ru ua
Пт, 19 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

У США звинуватили двох іранців у кіберзмові для втручання у вибори президента

Новость на русском →
Вашингтон, П'ятниця 19 листопада 2021 06:26
У США звинуватили двох іранців у кіберзмові для втручання у вибори президента Фото: у США судять двох хакерів у справі про втручання у вибори (freepik.com)
Автор: Артур Родивилов

США оголосили про порушення кримінальної справи проти двох іранців за звинуваченням у запуску кіберкампанії з дезінформації. Справа розглядається в рамках розслідування втручання в президентські вибори в США у 2020 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Уточнюється, що Сейєд Мохаммад Хоссейн Муса Каземі і Саджад Кашіан звинувачуються в отриманні конфіденційної інформації про голосування в США в змові з іншими з метою посіяти дезінформацію і підірвати впевненість американців у чесності виборів.

Хакери намагалися отримати доступ до даних реєстрації виборців з 11 державних сайтів, і в одному випадку їм вдалося завантажити дані з одного державного сайту, що містив інформацію про 100 тисяч зареєстрованих виборців.

Хакери отримали доступ до комп'ютерної мережі неназваної американської медіакомпанії для поширення неправдивих заяв про вибори, але їхній змові завадили ФБР і компанії, назви яких в обвинувальному висновку не вказані.

Крім того, хакери відправили повідомлення в Facebook, нібито бувши групою добровольців з вкрай правої групи Proud Boys, республіканським членам Конгресу і учасникам кампанії тодішнього президента Дональда Трампа.

Також, як повідомляється, Мінфін США ввів санкції проти шести іранців і одного іранського угруповання за спроби вплинути на вибори в США у 2020 році.

Високопоставлені представники правоохоронних органів США заявили журналістам, що у них немає жодних доказів того, що будь-яка хакерська діяльність вплинула на результати виборів.

Підозри США щодо втручання Ірану в президентські вибори 2020 року виникли в жовтні минулого року.

Нагадаємо, американське розвідувальна спільнота опублікувала звіт про втручання у вибори президента США.

Розвідники виявили, що кампанії з дискредитації велися проти обох кандидатів у президенти.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вибори в США
NEWS
Щеплення від агресії: Резніков обговорив протидію Росії з главою Пентагону
Щеплення від агресії: Резніков обговорив протидію Росії з главою Пентагону
DAILY
Неспокійний час. Чому Захід заговорив про пряме вторгнення Росії в Україну
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Неспокійний час. Чому Захід заговорив про пряме вторгнення Росії в Україну