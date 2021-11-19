У США звинуватили двох іранців у кіберзмові для втручання у вибори президента

США оголосили про порушення кримінальної справи проти двох іранців за звинуваченням у запуску кіберкампанії з дезінформації. Справа розглядається в рамках розслідування втручання в президентські вибори в США у 2020 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Уточнюється, що Сейєд Мохаммад Хоссейн Муса Каземі і Саджад Кашіан звинувачуються в отриманні конфіденційної інформації про голосування в США в змові з іншими з метою посіяти дезінформацію і підірвати впевненість американців у чесності виборів.

Хакери намагалися отримати доступ до даних реєстрації виборців з 11 державних сайтів, і в одному випадку їм вдалося завантажити дані з одного державного сайту, що містив інформацію про 100 тисяч зареєстрованих виборців.

Хакери отримали доступ до комп'ютерної мережі неназваної американської медіакомпанії для поширення неправдивих заяв про вибори, але їхній змові завадили ФБР і компанії, назви яких в обвинувальному висновку не вказані.

Крім того, хакери відправили повідомлення в Facebook, нібито бувши групою добровольців з вкрай правої групи Proud Boys, республіканським членам Конгресу і учасникам кампанії тодішнього президента Дональда Трампа.

Також, як повідомляється, Мінфін США ввів санкції проти шести іранців і одного іранського угруповання за спроби вплинути на вибори в США у 2020 році.

Високопоставлені представники правоохоронних органів США заявили журналістам, що у них немає жодних доказів того, що будь-яка хакерська діяльність вплинула на результати виборів.