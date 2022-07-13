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США обговорюють з союзниками обмеження цін на російську нафту, - радник Байдена

Фото: Джейк Салліван, радник президента США з питань національної безпеки (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

США проводять переговори з Євросоюзом і Великою Британією щодо введення максимальної ціни на російську нафту.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Білий дім, про це заявив радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван.

За його словами, зараз країни обговорюють умови і розробляють план того, як саме буде працювати заплановане обмеження цін на нафту з РФ.

"Це не той процес, який буде завершено за кілька днів. Це займе час через безліч елементів, які необхідно опрацювати", - підкреслив Салліван.

Також він зазначив, що США взаємодіють з низкою країн, які є найбільшими імпортерами російської нафти, але відмовився називати подробиці.

"Ми прозорі, прямолінійні і відверті з основними країнами-споживачами щодо нашого наміру працювати над скороченням російських доходів", - зазначив радник Байдена.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив, що максимальна ціна на російську нафту після введення примусових обмежень з боку країн "Великої сімки" складе не більше половини поточної закупівельної ціни.

Також ми писали, що, за інформацією Bloomberg, США і союзники планують встановити максимальну ціну для російської нафти на рівні 40-60 доларів за барель.

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