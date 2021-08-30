США обговорюють зі світом роботу аеропорту в Кабулі після 31 серпня

За словами прес-секретаря Білого дому Джен Псакі, робота аеропорту в Кабулі є пріоритетом.

"Ми зараз працюємо з партнерами в цьому регіоні над тим, як його тримати в робочому, операційному стані", - сказала Псакі.

Вона додала, що подібні переговори ведуться також і щодо регіональних повітряних гаваней.

Також Псакі запевнила, що США і далі будуть продовжувати роботу над видачею віз афганцям, які допомагали американцям в Афганістані.