США обговорюють зі світом роботу аеропорту в Кабулі після 31 серпня

США обговорюють зі світовими партнерами ситуацію в Афганістані. Йдеться про роботу аеропорту в Кабулі після 31 серпня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію Білого дому у Twitter.
За словами прес-секретаря Білого дому Джен Псакі, робота аеропорту в Кабулі є пріоритетом.
"Ми зараз працюємо з партнерами в цьому регіоні над тим, як його тримати в робочому, операційному стані", - сказала Псакі.
Вона додала, що подібні переговори ведуться також і щодо регіональних повітряних гаваней.
Також Псакі запевнила, що США і далі будуть продовжувати роботу над видачею віз афганцям, які допомагали американцям в Афганістані.
Нагадаємо, що США не виключають нові атаки терористів в Афганістані. Пентагон готується до нових нападів.
Раніше повідомлялося, що Рада Безпеки ООН закликала талібів не заважати евакуації з Афганістану.