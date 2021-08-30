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США обговорюють зі світом роботу аеропорту в Кабулі після 31 серпня

Автор: Наталья Скороход

США обговорюють зі світовими партнерами ситуацію в Афганістані. Йдеться про роботу аеропорту в Кабулі після 31 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію Білого дому у Twitter.

За словами прес-секретаря Білого дому Джен Псакі, робота аеропорту в Кабулі є пріоритетом.

"Ми зараз працюємо з партнерами в цьому регіоні над тим, як його тримати в робочому, операційному стані", - сказала Псакі.

Вона додала, що подібні переговори ведуться також і щодо регіональних повітряних гаваней.

Також Псакі запевнила, що США і далі будуть продовжувати роботу над видачею віз афганцям, які допомагали американцям в Афганістані.

Нагадаємо, що США не виключають нові атаки терористів в Афганістані. Пентагон готується до нових нападів.

Раніше повідомлялося, що Рада Безпеки ООН закликала талібів не заважати евакуації з Афганістану.

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Сполучені Штати АмерикиАфганистан