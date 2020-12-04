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В США закликали Білорусь звільнити понад 100 політв'язнів

Автор: Инна Собора

Заступник державного секретаря США Стівен Біген закликав Білорусь звільнити політв'язнів. Їх в країні більше 100.

Про це Біген заявив в ході виступу на віртуальній раді міністрів закордонних справ країн ОБСЄ, пише "Голос Америки".

Він наголосив, що із серпня у Білорусі брутально порушуються права людини - країна не виконує зобов'язання як члена ОБСЄ.

"Понад 100 політичних в'язнів утримуються у Білорусі за використання їх прав та фундаментальних свобод". - сказав Біген.

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Він закликав звільнити усіх несправедливо затриманих та наголосив, що політв'язні, серед яких є журналісти, повинні брати участь у змістовному діалозі з Координаційною радою та громадянським суспільство Білорусі.

Раніше лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська заявила, що вимагає звільнення 145 політв'язнів.

РБК-Україна писало, що держсекретар США Майк Помпео звернувся до білоруської влади та закликав негайно звільнити понад 100 політичних ув'язнених.

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