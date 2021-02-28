США відновлять супутники для стримування Росії в Арктиці, - WSJ

США і Канада планують оновити систему супутників і радарів в Арктиці. Модернізацію проведуть, щоб ефективніше протистояти зростаючій військовій присутності Росії та Китаю.

За даними газети, президент США Джо Байден попросив канадського прем'єр-міністра Джастіна Трюдо збільшити витрати на оборону, в тому числі на модернізацію Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD).

Лідери обговорювали це питання під час переговорів у вівторок, повідомляє WSJ з посиланням на джерело.

NORAD був центральним елементом стратегії стримування СРСР під час "Холодної війни", нагадує видання. Система складається з супутників, наземних радарів і баз ВПС, переважно розташованих на Алясці та на північних територіях Канади. Її завдання - попереджувати США і Канаду про будь-які атаки з півночі.