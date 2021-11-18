У Міноборони назвали стримування Росії спільною справою України і Заходу

У Міністерстві оборони вважають стримування Росії спільною справою України і Заходу. Саме з цією метою Євросоюз може направити військову навчальну місію.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Неспокійний час. Чому Захід заговорив про пряме вторгнення Росії в Україну" .

У майбутньому європейські військові можуть з'явитися на території України у складі навчальної місії. Зокрема, з такою ініціативою виступили країни Балтії, а також Польща, Румунія і Словаччина. Швеція заявила про готовність до неї приєднатися, а британські ЗМІ пишуть про готовність направити свій спецназ.

За словами заступника міністра оборони Ганни Маляр, Україна вдячна західним партнерам за привернення уваги європейської спільноти до розвитку ситуації поблизу українських кордонів.

"Втім, мілітарна активність Росії становить загрозу не тільки Україні, а й іншим європейським країнам. Тому запобігання ескалації збройної агресії Росії має бути спільною справою України і Заходу", - додала вона.