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У Нідерландах виявили понад півтори тонни кокаїну

Новини » Надзвичайні події    28.04.2019 - 18:58
У Нідерландах виявили понад півтори тонни кокаїну
Фото: вилучений кокаїн (twitter.com/WestlandersNu)

Вантаж наркотиків з Коста-Ріки був схований з бананами

Співробітники митної служби Голандії в порту Роттрдама виявили партію кокаїну вагою 1600 кілограм. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ad.nl.

Повідомляється, що митники виявили кокаїн разом з вантажем бананів. Відразу після виявлення вантажу, митники передали справу в поліцію.

Правоохоронці затримали 40-річного громадянина Болгарії, який і доставив вантаж на Роттердамський склад в Дордрехті. Також у поліції розповіли, що вантаж в Голандію доставлявся з Коста-Ріки.

Контрабандисти часто ховають наркотики у вантажі бананів, так як цей продукт є важливим для експорту, а також повинен не повинен довго затримуватися впорту через свіжості, що зменшує ймовірність перевірок.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що СБУ блокувала контрабанду кокаїну з Південної Америки. Під час здійснення поглибленого огляду вантажу, що прямував в Європу з країни, яка є одним з найбільших виробників наркотиків у світі, правоохоронці виявили в контейнері з фруктами 12 кг кокаїну, за цінами тіньового ринку вартість "знахідки" становить понад 1 млн доларів.

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