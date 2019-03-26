У Румунії вилучили понад тонну кокаїну на 300 млн євро

Фото: поліція Румунії (twitter.com/greensboro)

Кокаїн виявили біля човна, яка перевернулася в дельті Дунаю

Румунські правоохоронці вилучили більше тонни високоякісного кокаїну, який перевозили на човні, яка перевернулася в дельті Дунаю. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

За попередніми оцінками, вартість вилученого кокаїну становить 300 млн євро.

"22 березня офіцери поліції виявили кокаїн поруч з човном у місті Сфанту Георге на сході", - повідомив Фелікс Банила, головний прокурор Управління з розслідування організованої злочинності та тероризму.

Також він зазначив, що наркотики прибутку в Румунію морем.

У зв'язку із знахідкою румунські правоохоронці затримали двох сербів.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що співробітники Служби безпеки України і Генеральної прокуратури України затримали учасників організації, які продавали наркотичні речовини за криптовалюту в інтернеті.

Крім того, СБУ викрила найбільшу в історії України нарколабораторію. Під час проведення санкціонованих обшуків у приватному будинку на столичних "Осокорках" правоохоронці вилучили обладнання для виготовлення наркотиків, понад 10 кг психотропної речовини альфа-PVP, 5 кг мефедрону, понад 5 кг амфетаміну загальною вартістю за цінами "чорного ринку" понад 20 млн гривень.