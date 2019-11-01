У США оприлюднять листування Джуліані щодо України

Державний департамент Сполучених Штатів Америки погодився прилюднити листування особистого адвоката американського президента Руді Джуліані щодо питань, пов'язаних з Україною. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Як повідомляється, у четвер, 31 жовтня, федеральний суд США задовольнив позов правозахисної організації American Oversight, яка веде розслідування діяльності Білого дому та стежить за дотриманням закону про свободі інформації.

В ухвалі суду йдеться, що Держдепартамент повинен впродовж 30 днів надати відповідні документи. Зокрема, позивачі вимагали опублікувати документи, що стосуються контактів між Джуліані, його колегами Вікторією Тонсінг, Джозефом ді Дженова та держсекретарем Майком Помпео.

Зі свого боку в Держдепі США пообіцяли надати необхідні документи до 22 листопада, однак відомство планує виключити з них низку даних, які не можна розкривати громадськості. Також Держдеп погодився надати листування Джуліані з деякими помічниками Помпео.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що особистий адвокат президента США Руді Джуліані відмовився надати Конгресу документи, пов'язані з діяльність в Україні, в рамках розслідування у справі про імпічмент Трампа. Юрист Джуліані заявив, що Конгрес не отримає документів, так як розслідування, на його думку, незаконне.