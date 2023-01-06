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США обещают передать Украине БМП Bradley настолько быстро, насколько смогут

Фото: представитель Совета нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Соединенные Штаты Америки намерены передать Украине бронемашины M2 Bradley, который вошли в последний пакет военной помощи, настолько быстро, насколько смогут.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официального представителя Совета национальной безопасности при Белом доме Джона Кирби на брифинге.

Он отметил, что не знает, получит ли Украина бронемашины Bradley в варианте с противотанковыми установками. По его словам, скорее всего, Пентагон позже выступит с разъяснением.

"Я не могу дать конкретную дату, но что я могу сказать, так это то, что мы собираемся сделать настолько быстро, насколько сможем", - сказал он.

Кирби также уточнил, что обучение на Bradley потребует времени, причем не только в управлении, но и в обслуживании.

Напомним, сегодня США объявили рекордный пакет военной помощи для Украины на 3 млрд долларов.

Подробнее о боевых машинах Bradley читайте в материале РБК-Украина.

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