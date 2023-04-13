США могут использовать для возобновления Украины замороженные российские активы, - Нуланд

Как сообщает РБК-Украина, об этом сообщила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд на Форуме партнерства США и Украины.

По ее словам, для восстановления Украины можно использовать около 300 миллиардов долларов, хранящихся на счетах в иностранных банках.

Напомним, в конце 2022 года Сенат США принял поправку в федеральный бюджет, позволяющий использовать конфискованные российские активы для помощи Украине.