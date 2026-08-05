США обсуждают лицензии на Patriot для Украины, несмотря на сомнения Трампа, - Reuters

США продолжают переговоры с Украиной по совместному изготовлению ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot. Обсуждения продолжаются, несмотря на сомнения американского лидера Дональда Трампа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Официальный Вашингтон рассматривает несколько путей для будущего оборонно-промышленного сотрудничества. Главным приоритетом для США остается сохранение безопасности собственных технологий.
В частности, стороны обсуждают следующие варианты:
Агентство отмечает, что официальный запрет на проведение переговоров Белый дом не вводил. При этом посол США в НАТО Мэтью Витакер в ходе визита в Киев обсудил возможности инновационного сотрудничества.
Украина остро нуждается в ракетах PAC-3 для защиты от растущего количества российских баллистических ударов. Ранее президент Владимир Зеленский предупредил, что имеющиеся запасы перехватчиков иссякают.
Ситуация усугубилась после того, как Дональд Трамп заявил о необходимости быть "очень осторожными" в вопросе предоставления лицензий на производство. Однако во время телефонного разговора вице-президент США Джей Ди Вэнс заверил украинское руководство, что ранее достигнутые договоренности будут соблюдены.
Даже в случае успешного подписания соглашения запуск производства новых ракет продлится не менее года или дольше. Поэтому Киев параллельно ищет другие пути покрытия насущных потребностей - в частности, через долгосрочные закупки и обмен поставками с партнерами.
Кроме того, американская компания Lockheed Martin уже готовит визит своей команды в Украину для проработки деталей сотрудничества.
Напомним, 8 июля Зеленский провел встречу с Трампом на полях саммита НАТО. После переговоров американский лидер заявил, что Вашингтон может разрешить Украине наладить собственное производство ракет-перехватчиков для Patriot.
Позже, 28 июля, Зеленский и Трамп снова подняли этот вопрос во время переговоров. Помимо локализации производства перехватчиков для Patriot стороны также обсудили возможности активизации переговорного процесса.
Впрочем, уже 31 июля Трамп заявил, что США не предоставляли Украине лицензию на производство перехватчиков для ЗРК Patriot, и этого может не произойти и в будущем. По словам Трампа, США должны "очень осторожно относиться к передаче секретов этого оружия".