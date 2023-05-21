США обсудили с союзниками ситуацию в Индийско-Тихоокеанском регионе

В ходе саммита G7 состоялась перенесенная встреча лидеров США, Австралии, Индии и Японии по ситуации в Индийско-Тихоокеанском регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC и Reuters .

Стратегическая встреча между США, Австралией, Индией и Японией должна была состояться ранее в Сиднее. Однако Джо Байден был вынужден отменить свой визит в Австралию из-за проблемы с лимитом госдолга в Соединенных Штатах.

В рамках "четырехстороннего диалога безопасности" лидеры государств обнародовали заявление, в котором пообещали поддерживать мир и стабильность в Индийско-Тихоокеанском регионе. Они выразили "серьезную обеспокоенность милитаризацией спорных объектов, попытками воспрепятствовать деятельности других стран по эксплуатации морских ресурсов".

Договоры США с тихоокеанскими государствами

В 1980-х годах Вашингтон впервые заключил с тремя островными государствами так называемое соглашение о свободной ассоциации, согласно которому он сохраняет ответственность за их оборону и оказывает экономическую помощь, получая эксклюзивный доступ к огромным стратегическим участкам Тихого океана.

В начале следующей недели американцы подпишут новые стратегические договоры с тихоокеанскими островными государствами Палау и Микронезией и надеются сделать это с Маршалловыми островами в ближайшие недели.

Соглашения предусматривают укрепление поддержки тихоокеанских островных стран для противодействия конкуренции со стороны Китая. Представитель администрации президента США Джо Байдена на тихоокеанских островах Джозеф Юн отметил, что их обновление станет ключевой частью усилий противостоять попыткам Китая расширить свое влияние в Тихом океане.

"Договоры очень важны для Соединенных Штатов. Они определяют отношения между нами и северной половиной Тихого океана", - сказал Юн.