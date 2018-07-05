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Інтерв'ю

ОБСЄ занепокоєна погіршенням свободи медіа

НовиниСуспільство    05.07.2018 - 22:25
Іллюстративне фото (РБК-Україна)
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Сьогодні в регіоні ОБСЄ понад 150 журналістів знаходяться у в'язниці

Представник ОБСЄ з питань свободи засобів масової інформації Арлем Дезір заявив, що стурбований щодо погіршення свободи засобів масової інформації в регіоні ОБСЄ. Про це він заявив у доповіді Постійній раді ОБСЄ у Відні у річницю свого призначення на цю посаду.

"Сьогодні в регіоні ОБСЄ понад 150 журналістів знаходяться у в'язниці за виконання своїх обов'язків", - сказав він

Дезір пообіцяв продовжувати закликати владу поважати незалежність та роботу засобів масової інформації.

За його словами, працівникам медіа погрожують підпалами та фізичним насильством, включаючи вбивство. Окрім того, Дезір нагадав, що минулого року в регіоні ОБСЄ було вбито 12 медіапрацівників.

Також він закликав держав-учасниць забезпечити свободу в інтернеті, щоб залишався простір для плюралістичних обговорень та інформації.

"Хтось може не погоджуватися, але це обов'язок демократії - приймати, поважати і захищати різноманітність і свободу всіх голосів", - підкреслив представник. 

Протягом першого року свого перебування на посаді, Дезір втрутився у 371 справу щодо порушення прав свободи медіа в 40 державах-учасницях, зокрема, відвідав 28 держав-членів ОБСЄ. Його Офіс зробив 14 юридичних оглядів у 12 державах-учасницях; організував 4 конференції, щоби забезпечити платформу для ключових дискусій представників уряду, громадянського суспільства, академічних кіл та медіа-спільноти щодо зміцнення свободи медіа. Дезір привітав звільнення минулого року 14 журналістів.

Дезір закликав усіх, передусім уряди, повністю виконувати взяті на себе зобов'язання щодо захисту свободи слова та свободи медіа. За його словами, від цього залежить якість демократій.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що за 6 місяців 2018 року у 22 країнах світу вбили 66 журналістів

За перешкоджання роботі журналістів поліція відкрила майже 100 справ у 2018 році ОБСЄ закликає Росію звільнити українських політв‘язнів
Теги публікації: ОБСЄ, медиа, журналисты  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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