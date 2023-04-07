В США обдумывают запрет российской "Лаборатории Касперского", - WSJ

В прошлом году администрация американского президента Джо Байдена активизировала проверку антивирусного программного обеспечения "Лаборатории Касперского" с точки зрения национальной безопасности, поскольку возросли опасения по поводу российских кибератак после вторжения Москвы в Украину.

Американские регуляторы уже запретили федеральному правительству использовать программное обеспечение компании.

Однако по просьбе прокомментировать информацию о возможном запрете российской компании, бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США заявило, что не комментирует какие-либо потенциальные действия конкретных компаний.

Министерство "стремится в полной мере использовать свои полномочия для защиты конфиденциальных данных американцев и работать с Конгрессом на двухпартийной основе для адаптации к изменяющимся рискам", - заявили в бюро.

Если США пойдут на такой шаг, это станет образцом для запрета китайского TikTok или других иностранных технологий, если они будут представлять угрозу национальной безопасности.

Заметим, что в марте власти США внесли "Лабораторию Касперского" в список потенциальных угроз для нацбезопасности. Тогда же, по информации СМИ, администрация Байдена потребовала Минфину ввести санкции против компании.

Напомним, ранее мы писали, что американские законодатели собирают подписи, чтобы предоставить президенту США Джо Байдену полномочия запретить TikTok в США.

Однако сенатор-республиканец Рэнд Пол заблокировал заявку на запрет социальной сети TikTok, сославшись на опасения по поводу свободы слова.

Однако НАТО все же запретило своим сотрудникам скачивать TikTok.

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