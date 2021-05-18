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США з "нетерпінням чекають" участі у Кримській платформі, - Блінкен

Автор: Даша Харченко

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Штати з "нетерпінням" чекають участі в Кримській платформі. Про це він сказав з нагоди річниці депортації кримських татар 18 травня.

Про це Блінкен написав у своєму Twitter.

"Ми засуджуємо зловживання Росією в Криму, особливо 18 травня, коли ми роздумуємо про 77-у річницю депортації Сталіном незліченного числа кримських татар з їхнього рідного півострова. Ми з нетерпінням чекаємо участі у саміті Кримської платформи у серпні. #CrimeaIsUkraine", - написав Блінкен.

Раніше перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова назвала умову для успішності Кримської платформи. За її словами, ця платформа буде успішною з підтримкою США.

Також спікер Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко заявив, що погрози Російської Федерації майбутнім учасникам Кримської платформи є "політичним булінгом". Москва продовжує використовувати поняття, які спотворюють сприйняття реальності.

Крім того, президент США Джо Байден заявляв, що Штати ніколи не визнають незаконну анексію Криму. Більш того, Вашингтон продовжить допомагати Україні в протистоянні російській агресії.

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