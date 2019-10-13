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У США невідомий влаштував стрілянину в церкві під час весілля

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У поліції вважають, що стрілянина "не була випадковою подією"

У Новій Англії (штат Нью-Гемпшир, США) у церкві п'ятдесятників містечка Пелхам озброєний зброєю чоловік відкрив вогонь. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За повідомленнями поліції, були поранені дві людини. Постраждалих доставили до лікарні, інформація про загиблих не надходила.

Повідомляється, що чоловік відкрив вогонь у церкві вранці о 10 годині під час шлюбної церемонії. Машини швидкої допомоги і десятки інших екстрених служб, в тому числі пожежні машини прибули на місце події протягом трьох хвилин після отримання сигналу про "активну стрілянину". Проте весільним гостям самим вдалося затримати стрільця.

Поліція заарештувала зловмисника. Його ім'я і ймовірні мотиви злочину не називаються, однак у заяві поліцейського управління Пелхама говориться, що стрілянина "не була випадковою подією".

Відділ боротьби з тероризмом поліцейського управління Нью-Йорка повідомив у своєму Twitter, що інцидент був узятий на контроль.

раніше в Нью-Йорку сталася стрілянина біля нічного клубу, в результаті якої щонайменше чотири людини загинули, четверо отримали поранення.

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