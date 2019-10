У США невідомий влаштував стрілянину в церкві під час весілля

У Новій Англії (штат Нью-Гемпшир, США) у церкві п'ятдесятників містечка Пелхам озброєний зброєю чоловік відкрив вогонь. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За повідомленнями поліції, були поранені дві людини. Постраждалих доставили до лікарні, інформація про загиблих не надходила.

Повідомляється, що чоловік відкрив вогонь у церкві вранці о 10 годині під час шлюбної церемонії. Машини швидкої допомоги і десятки інших екстрених служб, в тому числі пожежні машини прибули на місце події протягом трьох хвилин після отримання сигналу про "активну стрілянину". Проте весільним гостям самим вдалося затримати стрільця.

Поліція заарештувала зловмисника. Його ім'я і ймовірні мотиви злочину не називаються, однак у заяві поліцейського управління Пелхама говориться, що стрілянина "не була випадковою подією".

Відділ боротьби з тероризмом поліцейського управління Нью-Йорка повідомив у своєму Twitter, що інцидент був узятий на контроль.

At least three people were taken to a hospital after a shooting at a wedding in a New Hampshire church. Police officers found the shooter being subdued by the wedding guests and arrested soon after https://t.co/xHT6yZfq1C pic.twitter.com/BSzZ6wTbkM