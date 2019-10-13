В США неизвестный устроил стрельбу в церкви во время свадьбы

В Новой Англии (штат Нью-Гемпшир, США) в церкви пятидесятников городка Пелхам вооруженный оружием мужчина открыл огонь. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По сообщениям полиции, были ранены два человека. Пострадавших доставили в больницы, данных о погибших не поступало.

Сообщается, что мужчина открыл огонь в церкви утром в 10 часов во время церемонии бракосочетания. Машины скорой помощи и десятки других экстренных служб, в том числе пожарные машины, прибыли на место происшествия в течение трех минут после получения сигнала об "активной стрельбе". Однако гостям свадьбы самим удалось задержать стрелка.

Полиция арестовала злоумышленника. Его имя и вероятные мотивы преступления не называются. В заявлении полицейского управления Пелхама говорится, что стрельба "не была случайным событием".

Отдел по борьбе с терроризмом полицейского управления Нью-Йорка сообщил в своем Twitter, что инцидент был взят на контроль.

ранее в Нью-Йорке произошла стрельба у ночного клуба, в результате которой по меньшей мере четыре человека погибли, четверо получили ранения.