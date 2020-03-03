США назвали умову зняття "кримських" санкцій проти Росії

США будуть зберігати "кримські" санкції проти Росії, поки вона не вийде з Криму. Про це заявив постпред США при ОБСЄ Джеймс Гілмор, передає прес-служба Держдепартаменту США.

Гілмор також зазначив, що США будуть зберігати санкції стосовно Східної України.

"Ми ніколи не відмовимося від санкцій щодо Криму, поки вони (Росія, - ред.) не вийдуть з Криму. Ми також збираємося зберегти наші санкції стосовно Східної України. І я думаю, що це важливі заходи, які ми приймаємо, які є дипломатичними діями, які ми вживаємо з метою відстоювання того, що правильно", - сказав Гілмор.

Він порівняв невизнання входження прибалтійських республік до складу СРСР з невизнанням Вашингтоном входження Криму до складу Росії.

"Ми ніколи не погоджувалися, що прибалтійські держави були частиною Радянського Союзу. Вони були підкорені силою. Ми ніколи не погоджувалися з тим, що це радянські соціалістичні республіки та законні частини Росії (СРСР, - ред.). Точно так само ми будемо відстоювати цю пропозицію (про входження Криму до складу Росії. , - ред.), поки воно не зміниться", - додав Гілмор.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп на рік продовжив антиросійські санкції за анексії Російською Федерацією Кримського півострова.

До цього ввести "негайні санкції" проти Росії і особисто президента РФ Володимира Путіна закликали Держдепартамент США відразу троє впливових сенаторів від Демократичної партії.