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У США назвали терміни прибуття нового посла в Україну

Вашингтон, П'ятниця 02 жовтня 2020 18:27
У США назвали терміни прибуття нового посла в Україну
Фото: Стівен Биген (flickr.com/fordschool)
Автор: РБК-Україна

Сенат Сполучених Штатів має найближчим часом затвердити кандидатуру нового посла США в Україні Кита Дейтона. До кінця жовтня він прибуде в Київ.

Про це заявив заступник держсекретаря США Стівен Биген, передає "Укрінформ".

"Я дуже сподіваюся, але я не можу гарантувати, оскільки все знаходиться в руках Сенату, ми зможемо направити затвердженого посла США в Україну до кінця поточного місяця", - повідомив він.

При цьому Биген зазначив, що питання призначення Дейтона послом США в Україні "перебуває на заключних етапах затвердження в Сенаті".

Нагадаємо, в травні президент США Дональд Трамп номінував генерал-лейтенанта у відставці Кита Дейтона на посаду посла США в Україні.

22 вересня Комітет у закордонних справах Сенату США підтримав кандидатуру Кита Дейтона на посаду посла США в Україні.

Зазначимо, що посаду посла США в Україні залишається вакантним з травня минулого року, коли попередній посол Марі Йованович була відкликана. Вона отримала призначення в Україну у 2016 році ще при американському президентові Бараку Обамі, а в травні 2019 року покинула свій пост за особистим вимогу Дональда Трампа.

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