В США назвали новую стратегию Путина в войне и объяснили, почему она не сработает

"Пока Украина продолжает набирать обороты на поле боя, президент Путин сосредоточил свой гнев и огонь на гражданском населении Украины", - сказал госсекретарь США Энтони Блинкен.

Он отметил, что за последние несколько недель Россия повредила более трети энергетической системы Украины и погрузила миллионы украинцев во тьму и холод.

"Тепло, вода, электроэнергия для детей, для пожилых людей, для больных - это новые цели президента Путина. Он наносит им серьезные удары. Это издевательство над украинским народом является варварством", - сказал госсек.

Блинкен добавил, что атаки на гражданскую инфраструктуру были частью плана Путина, чтобы заморозить и уморить украинцев голодом, заставить их покинуть свои дома, увеличить расходы на энергоносители и продовольствие во всем мире, а затем попытаться расколоть коалицию поддерживающих украинцев государств.

"Президент Путин считает, что если он сможет повысить расходы достаточно высоко, мир отвернется от Украины, что он оставит их на произвол судьбы. Его стратегия не сработала и не сработает", - сказал Блинкен.

Так, по его словам, союзники отдают себе отчет, что "защищать Украину означает принять тяжелую цену, но цена бездействия будет гораздо выше".

Государственный секретарь также отметил, что дипломатия будет необходима для полного прекращения войны России в Украине, но добавил, что "жестокие нападения России на украинское гражданское население являются последней демонстрацией того, что президент Путин сейчас не заинтересован в значимой дипломатии".

Он подчеркнул, что лучший способ фактически ускорить перспективы настоящей дипломатии - это продолжать поддержку Украины и склонять поле битвы в ее пользу. Это поможет гарантировать, что у Украины будет сильная возможная переговорная позиция за столом переговоров.