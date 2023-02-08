США назвали "фальшивой выдумкой" заявление о причастности к подрыву "Северных потоков"

В Белом доме утверждают, что информация о том, что к подрыву "Северных потоков" причастны американские водолазы и Норвегия, "является абсолютной фальшивой выдумкой".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

В своем материале Херш утверждает, что президент США Джо Байден при содействии своего советника Джейка Салливана лично отдал приказ взорвать газопроводы. Взрывчатку под прикрытием НАТО установили американские водолазы, а детонацию спровоцировал гидроакустический буй, который сбросила с воздуха Норвегия.

Как сообщается, ранее американский журналист Сеймур Херш опубликовал в своем блоге статью "Как Америка уничтожила газопровод "Северный поток".

"Это полная ложь и полная выдумка", - заявила представитель Совета национальной безопасности Белого дома Адриен Уотсон.

Напомним, 27 сентября 2022 года стало известно об утечке газа на неработающих трубопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2".

Немецкие следователи уверены, что "Северный поток" в сентябре 2022 года взорвали россияне.

НАТО и ЕС создают целевую группу для усиления защиты критически важной инфраструктуры в ответ на прошлогоднюю атаку на газопроводы "Северный поток" и милитаризацию Россией энергетики.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.