Байден не збирається робити щеплення від коронавірусу в числі перших

Фото: Джозеф Байден (flickr com gageskidmore)

Обраний президент США Джозеф Байден не збирається вакцинуватися від коронавірусу в числі перших. Спочатку повинні щепитися люди з групи ризику.

Про це повідомляє Yahoo.

Він зазначив, що хоче показати американцям, що вакцинація від коронавіруса безпечна і тому свої дози він отримає на камеру.

"Я не буду лізти поперед черги, але хочу переконатися, що ми покажемо американцям, що це безпечно. Коли я буду робити щеплення, то зроблю це публічно, щоб всі побачили, як я це роблю", - сказав Байден.

Раніше повідомлялося, що в американському штаті Аляска госпіталізували медичного працівника після вакцинації від коронавірусу. У нього з'явилася сильна алергічна реакція.

Нагадаємо, 14 грудня в Сполучених Штатах почалася масова вакцинація від коронавірусу. Першою прищепили медсестру з Нью-Йорка.

Також відомо, що вакцина від коронавірусу може не дістатися бідним країнам до 2024 року. Це може статися в разі провалу механізму COVAX від Всесвітньої організації охорони здоров'я.