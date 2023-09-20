Reuters рассказало, какую военную помощь США завтра выделят Украине

Президент США Джо Байден планирует объявить о пакете военной помощи Украине на сумму 325 миллионов долларов в четверг, 21 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Ожидается, что пакет помощи в области вооружений будет включать вторую партию кассетных боеприпасов для 155-миллиметровой артиллерии.

Издание пишет, что во время встречи президента США Джо Байдена с президентом Владимиром Зеленским будет объявлено о других новых видах вооружения для Украины, но не о ракетах ATACMS.

Что еще США передадут Украине

Вашингтон планирует отправить Украине больше систем ПВО малой дальности Avenger, использующих ракеты Stinger.

В плановый пакет помощи Украине входят противотанковые вооружения TOW и AT4, ракеты управляемой ракетной системы залпового огня (GMLRS) для высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS и противотанковые ракеты Javelin.

По словам американского чиновника, пакет еще находится на стадии доработки и может измениться. Сегодня уже сообщалось, что Джо Байден выступит с речью в четверг, 21 сентября. Он должен объявить о новом пакете военной помощи Украине.

Визит Зеленского в США

Самолет с украинским президентом приземлился в Нью-Йорке вечером 18 сентября. Согласно плану Зеленский запланировал встречи с американскими политиками, бизнесменами, а также выступление на Генассамблее ООН. Глава Украины планирует 21 сентября провести встречу с американским лидером Джо Байденом в Вашингтоне.

Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что во время встречи в Вашингтоне президент США Джо Байден хочет услышать от Зеленского его личную оценку развития событий на фронте и прогресс контрнаступления ВСУ.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что Украина хочет, чтобы президент США Джо Байден смог услышать от президента Владимира информацию об актуальных потребностях ВСУ.