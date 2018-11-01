США наполягають, що останки журналіста Хашкаджи повинні бути передані рідним

Фото: Джамаль Хашкаджи (скрін відео)

У США наполягають, що останки Хашкаджи повинні бути знайдені

У США наполягають на тому, що останки саудівського журналіста Джамаля Хашкаджи повинні бути передані рідним. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами заступника державного секретаря США Роберта Палладіно, США буде вимагати притягнення до відповідальності всіх причетних до вбивства.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що журналіста Джамаля Хашкаджи задушили відразу після того, як він увійшов у консульство Саудівської Аравії в Стамбулі, потім його тіло розчленували.

До цього прокурор Саудівської Аравії провів переговори з представниками розвідки Туреччини у справі про вбивство саудівського опозиційного журналіста.

Як писало РБК-Україна раніше, наказ про вбивство Джамаля Хашкаджи віддав колишній високопоставлений співробітник розвідки Саудівської Аравії і радник наслідного принца Ахмед Ассирі.