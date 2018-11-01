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США настаивают, что останки журналиста Хашкаджи должны быть переданы родным

Новости » Происшествия    01.11.2018 - 23:59
Фото: Джамаль Хашкаджи (скрин видео)
Фото: Джамаль Хашкаджи (скрин видео)

В США настаивают, что останки Хашкаджи должны быть найдены

В США настаивают на том, что останки саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи должны быть переданы родным. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам заместителя государственного секретаря США Роберта Палладино, США будет требовать привлечения к ответственности всех причастных к убийству.

Напомним, ранее сообщалось, что журналиста Джамаля Хашкаджи задушили сразу после того, как он вошел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, затем его тело расчленили.

До этого прокурор Саудовской Аравии провел переговоры с представителями разведки Турции по делу об убийстве саудовского оппозиционного журналиста.

Как писало РБК-Украина ранее, приказ об убийстве Джамаля Хашкаджи отдал бывший высокопоставленный сотрудник разведки Саудовской Аравии и советник наследного принца Ахмед Ассири.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиСаудовская АравияжурналистыУбийство
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