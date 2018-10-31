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Журналист Хашкаджи был задушен сразу после того, как вошел в саудовское генконсульство

Новости » Происшествия    31.10.2018 - 16:47
Фото: Джамаль Хашкаджи (flickr.com pomed)
Фото: Джамаль Хашкаджи (flickr.com pomed)

От частей тела журналиста затем избавились в соответствии с заранее продуманным планом

Журналиста Джамаля Хашкаджи задушили сразу после того, как он вошел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, затем его тело расчленили. Об этом  сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Daily Sabah.

Как отмечают в прокуратуре, от частей тела журналиста затем избавились в соответствии с заранее продуманным планом.

Прокуратура Турции также сообщила, что разговор прокурора Стамбула Ирфана Фидана с генеральным прокурором Саудовской Аравии Саудом аль-Моджебом не принес "конкретных результатов".

Это заявление, отмечает агентство, стало первым публичным подтверждением со стороны Турецкой прокуратуры того, что Хашкаджи действительно задушили и расчленили после того, как он вошел в консульство.

Ранее сообщалось, что прокурор Саудовской Аравии провел переговоры с представителями разведки Турции по делу об убийстве саудовского оппозиционного журналиста. 

Как писало РБК-Украина ранее, приказ об убийстве Джамаля Хашкаджи отдал бывший высокопоставленный сотрудник разведки Саудовской Аравии и советник наследного принца Ахмед Ассири.

Позже саудовский принц Мохаммед Бин Салман назвал убийство Джамаля Хашкаджи "ужасным" и сказал, что он привлечет к ответственности всех виновников.

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Новости Украины ТурцияСаудовская АравияжурналистыУбийство
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