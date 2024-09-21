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США наращивают военно-морское присутствие у Аляски на фоне российской активности

Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Вооруженные силы США постоянно наращивают свое присутствие вблизи Аляски, разворачивая эсминец и подразделение армии, вооруженное ракетной системой дальнего радиуса действия. В регионе растет напряженность из-за активизации Россией и Китаем военных действий у побережья Аляски.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

В течение последнего месяца эсминец USS Sterett был направлен на побережье Аляски в ответ на действующие в этом районе корабли российского флота. Войска высадились на отдаленном острове Аляски, а эскадрильи истребителей и другие самолеты были размещены на Аляске и находятся в состоянии повышенной готовности.

Эти действия произошли после серии российских воздушных операций, обошедших воздушное пространство Аляски, а также совместных учений российских и китайских военных кораблей в Тихом океане вблизи Японии.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ "полностью готова" к конфликту с НАТО в Арктике.

"Мы видим, что НАТО активизирует учения, связанные с возможными кризисами в Арктике. Наша страна полностью готова защищать свои интересы в военном, политическом и оборонно-технологическом плане", – сказал Лавров.

Арктика включает в себя территории, принадлежащие восьми государствам: Норвегии, Швеции, Финляндии, Дании, Канаде, США, Исландии и России. Все, кроме России, являются членами НАТО.

Несмотря на это, Лавров заявил, что "Арктика не является территорией Североатлантического альянса", и что другие неарктические страны, такие как Китай и Индия, имеют там интересы.

Угроза со стороны российских войск продолжает развиваться. 15 сентября катер береговой охраны США Stratton обнаружил четыре российских военно-морских корабля, включая подводные лодки и фрегаты, в 57 милях к северо-западу от Пойнт-Хоуп на Аляске. Российские суда оставались на российской стороне линии морской границы, проходя транзитом примерно 30 миль в пределах исключительной экономической зоны США в соответствии с международным правом.

 

Напомним, в июле американские и канадские истребители перехватили у побережья Аляски несколько российских и китайских бомбардировщиков.

10 августа американский катер береговой охраны обнаружил российское судно в пределах исключительной экономической зоны США у Алеутских островов (Аляска).

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