Військове керівництво РФ з початку війни відмовляється від переговорів з США, - Пентагон

Фото: у Пентагоні заявили, що військове керівництво РФ уникає переговорів (Getty Images)

У Пентагоні заявили, що вище військове керівництво Росії уникає переговорів з США. Експерти стверджують, що це може призвести до ескалації конфлікту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар офіційного представник Пентагону Джона Кірбі виданню Washington Post

За його словами, Москва уникає прямих переговорів військового керівництва. Зокрема, міністр оборони Росії Сергій Шойгу і начальник Генштабу Валерій Герасимов відмовляються від проведення телефонних розмов з Пентагоном. У ЗМІ додали, що експерти висловлюють побоювання, що така поведінка керівництва РФ може призвести до ескалації конфлікту через який-небудь випадковий інцидент.