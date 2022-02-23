США направлять до країн Балтії винищувачі F-35 і 800 військових, - The Hill

США відправлять 800 піхотинців до країн Балтії. Також планується розмістити до восьми винищувачів F-35 в кілька оперативних пунктів уздовж східного флангу НАТО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill.
Чиновник повідомив, що додаткові сили складатимуться з льотчиків і сухопутних військ, які перемістяться "на північно-східний і південно-східний фланги НАТО найближчими днями і, як очікується, прибудуть на місце в кінці цього тижня".
Сили включають:
Чиновник додав, що "додатковий персонал тимчасово перебазується, щоб заспокоїти наших союзників з НАТО, стримати будь-яку потенційну агресію проти держав-членів НАТО і пройти навчання з силами країни-господаря".
Раніше президент США Джо Байден оголосив про направлення до Литви і Латвії додаткових американських військ.
Він додав, що рішення прийнято у відповідь на останні дії Росії проти України.