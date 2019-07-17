США направлять 40 млн доларів на підтримку опозиції Венесуели

Адміністрація президента США Дональда Трампа планує направити гуманітарну допомогу для Центральної Америки на суму понад 40 мільйонів доларів США для підтримки опозиції Венесуели. Про це пише Reuters.

Відзначається, що раніше 41,9 млн. доларів призначалися для Гватемали і Гондурасу, які перебувають в центрі міграційного кризи. Однак в повідомленні Конгресу від Агентства США з міжнародного розвитку говориться, що замість цього гроші підуть на зарплату, проїзд, обладнання зв'язку, технічну допомогу та навчання для управління державним бюджетом і на інші потреби венесуельської опозиції.

У меморандумі від 11 липня говориться, що кошти необхідні через "значну і невідкладну подію в національних інтересах США, особливо в зв'язку з кризою в Венесуелі, яка швидко розвивається".

Раніше повідомлялося, що в Сполучених Штатах Америки засудили затримання в Каракасі двох соратників лідера венесуельської опозиції Хуана Гуайдо.

РБК-Україна писало, що опозиція Венесуели повернеться на Барбадос, щоб продовжити переговори з урядом президента Ніколаса Мадуро в рамках зусиль по врегулюванню політичної кризи в країні.